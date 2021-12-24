Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 18:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa merkezli 9 ilde sahte içki operasyonu: 9 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Bursa merkezli 9 ilde düzenlenen sahte içki operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden 9'u tutuklandı.
Bursa'da yürütülen soruşturmada, yasal olmayan yollarla etil alkol imal edenlere Bursa, İstanbul, Mersin, Aydın, Malatya, Denizli, Gaziantep, İzmir ve Amasya'da gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 10 kişi serbest bırakıldı.
Etiketler: Amasya Aydın Bursa Denizli İstanbul Malatya Mersin Polis Sahte Alkol Sahte İçki
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