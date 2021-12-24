Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te silah kaçakçılığı operasyonu: 15 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber Arşiv]
Karabük merkezli 6 ilde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 50 tabanca ve tüfek ele geçirildi, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Karabük merkezli Kastamonu, Kocaeli, Bolu, Çankırı ve Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişiden 15'i yakalandı.
Şüphelilere ait ikamet, iş yeri, araç ve kaçak silah atölyelerinde yapılan aramada 28 ruhsatsız tabanca, 22 ruhsatsız tüfek, 447 tabanca fişeği, 77 namlu açmada kullanıldığı değerlendirilen eye, tornavida, pense gibi alet, 50 tabanca şarjörü, 11 tabanca sürgüsü, 20 tabanca gövdesi, 2 kalaşnikof fişeği, 3 G-3 piyade tüfeği fişeği ve 15 litre etil alkol ele geçirildi.
4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
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