Karabük merkezli Kastamonu, Kocaeli, Bolu, Çankırı ve Ağrı'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 19 kişiden 15'i yakalandı.

Şüphelilere ait ikamet, iş yeri, araç ve kaçak silah atölyelerinde yapılan aramada 28 ruhsatsız tabanca, 22 ruhsatsız tüfek, 447 tabanca fişeği, 77 namlu açmada kullanıldığı değerlendirilen eye, tornavida, pense gibi alet, 50 tabanca şarjörü, 11 tabanca sürgüsü, 20 tabanca gövdesi, 2 kalaşnikof fişeği, 3 G-3 piyade tüfeği fişeği ve 15 litre etil alkol ele geçirildi.

4 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.