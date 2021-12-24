Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 17:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Denizli’nin Sarayköy ilçesinde ticari taksi ve otomobilde 188 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşan yılbaşı nedeniyle piyasaya sahte içki sürmeye çalışanlara operasyon düzenledi.
İzmir'den Pamukkale ilçesindeki eğlence merkezlerine sahte içki getirileceğini bilgisi üzerine 3 şüphelinin bulunduğu taksi ile otomobil durduruldu.
Aramalarda satışa hazır 350 şişede 188 litre sahte içki ile 251 bandrol ele geçirildi.
Gözaltına alınan taksi sürücüsü E.T. ile otomobildeki M.A.K ve Y.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Denizli Sahte İçki
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