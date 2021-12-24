Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 17:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da ruhsat süresi dolan ticari araçların süresi 6 ay uzatıldı
İstanbul'da ruhsat süresi dolan ticari araçların süresi, yeni araç üretimindeki sıkıntılar nedeniyle 6 ay daha uzatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin aylık toplantısı, 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir başkanlığında toplandı.
İstanbul Taksiler Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeni araç üretiminde yaşanan sıkıntı nedeniyle ruhsat süresi dolan ticari araçların süresinin 1 yıl daha uzatılmasını teklif etti.
Teklifin 1 yıl yerine 6 ay daha hizmet vermesine yönelik karar oy birliğiyle kabul edildi.
Etiketler: İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım
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