Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 20:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa’da yol kenarında yaralı çakal bulundu
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yol kenarında bulunan çakal tedavi altına alındı.
Osmangazi ilçesi Yiğitali Mahallesi'nde aracın çarptığı çakalı görenler durumu yetkililere haber verdi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaralı bulunan çakalın tedavi altına alındığı duyuruldu.
Veteriner hekimlerce ilk müdahalesi yapılan çakalın arka ayakları ve kalçasında kırıklar olduğu belirlendi.
Çakalın tedavisi sürüyor.
Etiketler: Bursa Doğal Yaşam Hayvancılık
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