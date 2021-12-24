Osmangazi ilçesi Yiğitali Mahallesi'nde aracın çarptığı çakalı görenler durumu yetkililere haber verdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaralı bulunan çakalın tedavi altına alındığı duyuruldu.

Veteriner hekimlerce ilk müdahalesi yapılan çakalın arka ayakları ve kalçasında kırıklar olduğu belirlendi.

Çakalın tedavisi sürüyor.