Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 20:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Kocaeli'de 520 litre etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA]
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bir araçta yapılan aramada 520 litre etil alkol ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Körfez ilçesinde durdurduğu bir araçta arama yaptı.
Araçta yapılan aramada 104 bidonda toplam 520 litre etil alkol ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alınırken, haklarında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' kapsamında işlem başlatıldı.
Etiketler: Kocaeli Sahte İçki Sahte Alkol Kaçakçılık
Son Haberler
- 21:38
- 21:15
- 21:40
- 21:18
- 21:39
Sıradaki Haber
Kocaeli'de 8 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz