Afyonkarahisar'da, Emniyet Müdürlüğüne farklı tarihlerde şikayette bulunan vatandaşlar, arabalarını U.Ö.'ye satarken dolandırıldıklarını söyledi.

Vatandaşlar, U.Ö.'nün satış sonrası EFT dekontu gösterdiğini ve EFT işlemlerinin saat 17.00 sıralarında gerçekleşmemesi nedeniyle senet verdiğini, ancak işlemler sonrası hesaplarına para girişi olmadığı belirterek şikayette bulundu.

21 kişiyi dolandırdılar

Yapılan çalışmalar sonucunda U.Ö'nün, şüpheli İ.T ve U.Ö ile hareket ettiği, zanlıların Aydın, Denizli, Isparta, Kütahya, Manisa, Çankırı, Burdur, Muğla ve İzmir'de aynı şekilde 21 kişiyi dolandırdıkları ve 1 milyon 600 bin lira civarında haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

Afyonkarahisar'a geldikleri tespit edilen 3 şüpheli, noterde bir vatandaşı aracını satın alıyormuş gibi yaparak dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

Yakalanan 3 kişi tutuklandı.