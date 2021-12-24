Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 21:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da FETÖ operasyonu
[Fotoğraf: TRT Haber ]
Antalya'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'da, Kaçakcılık Ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince FETÖ'ye düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 5 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Antalya FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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