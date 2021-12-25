Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 09:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Şişli'de bir alışveriş merkezinde bulduğu kredi kartıyla alışveriş yapan kişi tutuklandı.
Mecidiyeköyde bulunan bir AVM'de alışveriş yapan G.N bir süre sonra kredi kartının olmadığını anlayınca bankayı arayarak kartını kullanıma kapattırmak istedi.
Kartının üç farklı adreste 4 defa kullanıldığını öğrenen G.N Kuştepe Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde alışveriş yapılan yerlerin güvenlik kamera kayıtları incelendi.
Üç ayrı iş yerinden alışveriş yaptı
Görüntülerde üç ayrı işyerinden kredi kartıyla alışveriş yapan kişinin eşkali belirlenerek gözaltına alındı.
Polis merkezine götürülen Filistin uyruklu O.A'nın 'kasten yaralama'dan kaydı olduğu belirlendi.
Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: Hırsızlık İstanbul Kredi Kartı Dolandırıcılığı
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