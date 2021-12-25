Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da 13 adrese, DEAŞ adına faaliyette bulunan şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içinde olduğu tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
5 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Zanlılardan 6'sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 3'ünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: DEAŞ İstanbul Terör Örgütü Terörle Mücadele
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