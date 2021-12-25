İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içinde olduğu tespit edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

5 ilçede 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Zanlılardan 6'sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer 3'ünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.