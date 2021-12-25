Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 10:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Taksi şoförü 'sanayiye gideceğim' bahanesiyle yolcuları indirdi
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da taksiye binen iki yolcu, gideceği yeri söyledikten sonra taksi şoförünün “sanayiye gideceğim” bahanesiyle karşı karşıya kaldı. Güzergahı beğenmeyen şoför, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt'ta taksiye binen iki kişi gideceği adresi söyledi. Güzergahı beğenmeyen taksi şoförü, “sanayiye gideceğim” diyerek müşterilerini indirmek istedi.
Şoför ile yolcular arasında tartışma çıktı. Taksiden inmek istemeyen yolcular, “Götürmeyeceksen neden durdun?” diyerek tepki gösterdi.
Yaşananlar karşısında sinirlenen yolcular, yol ortasında inmek zorunda kaldı.
Yolculardan biri olay anını saniye saniye kaydetti.
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