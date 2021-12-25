Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 10:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da yeraltı kabloları patladı
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde, yer altı kablolarında yanma meydana geldi. Gelen itfaiye ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı sırada kablolar bomba gibi patladı.
Olay, dün saat 05.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi 2135 Sokak'ta meydana geldi.
Sokakta bulunan yer altı kabloları bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çevre güvenliğini sağlamak amacıyla şerit çekmeye başladı.
Bu sırada yanan kablolar patladı, çıkan kıvılcımlar havayı aydınlattı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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