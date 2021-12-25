Kahramankazan Engelsiz Kafe’de, annesiyle birlikte yemek yiyen 2 yaşındaki kız çocuğunun nefes borusuna lokma kaçtı.

Minik çocuğun nefes almakta güçlük yaşadığını fark eden annesi, kızını kucağına alarak nefes borusuna takılan yemeği çıkarmaya çalıştı. Kafenin personelleri hemen annenin yardımına koştu.

Kafe sorumlusu ve aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olan Zeynel Camcı, çocuğu annesinden alarak “Heimlich Manevrası” olarak bilinen ilk yardım tekniğini uyguladı.

Minik çocuğun nefes borusuna kaçan yemek parçaları çıktı ve çocuk yaşama tutundu. Başta çocuğun annesi olmak üzere kafe çalışanları ve müşteriler de büyük bir sevinç yaşadı.

Camcı’nın uğraşları ve bu sırada çevresinde yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.