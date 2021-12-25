Rize Belediyesi tarafından, 6'ncı kez organize edilen hamsi festivaline vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlikte dağıtılacak 2,5 ton hamsinin ayıklanıp hazırlanması tam üç gün sürdü.

Hamsiler, Ekrem Orhon Turizm Otelcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 2 öğretmen, 16 öğrenci ve belediye personeli tarafından pişirildi.

2,5 ton hamsi 2 saatte tüketildi

Hamsi kullanılarak hazırlanan 132 çeşit yemek vatandaşlara sunuldu. Hamsili baklava ve şekerparenin tadına bakan bazı katılımcılar, ilk kez yedikleri tatlıları beğendiklerini söyledi.

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı festivalde, 2 saatte 2,5 ton hamsi tüketildi.

Vali Kemal Çeber ve Belediye Başkanı Rahmi Metin de bir süre ızgaranın başına geçerek pişirdikleri hamsileri vatandaşlara ikram etti.

Hamsinin Rize için adeta bir yaşam biçimi olduğunu söyleyen Başkan Rahmi Metin, hamsiden hazırlanan yemekleri bütün bölgelere tanıtmayı amaçladıklarını belirtti.