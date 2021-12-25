Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 14:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fotoğraf çekmek isterken otomobilinden oldu
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'da, fotoğraf çekmek için ağaç kesim alanına gelen Alkhazur Abukaev, lüks otomobilinden dumanlar çıkmaya başlayınca aracını terk etti. Kaymaya başlayan otomobil, ağaç köklerine takılarak durabildi.
Fotoğraf çekilmek için Manavgat'a giden Rus uyruklu Türk vatandaşı Alkhazur Abukaev, araçtan dumanlar çıktığını görünce kendini dışarı attı.
Sürücü indikten sonra hareket etmeye başlayan otomobil, 90 metre kaydıktan sonra kesilen ağaçların köküne takılarak durdu.
Aracına yönelen Abukaev, şarampolden aşağıya yuvarlandı.
Olay yerine acil sağlık ekibi, Manavgat İtfaiye birimine bağlı kurtarıcı ve Manavgat Merkez Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.
Abukaev tedavi altına alınırken, içerisinde yangın çıktığı belirlenen otomobil, itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü. Abukaev'in sağlık durumu iyi.
Etiketler: Antalya Trafik Kazası
Son Haberler
- 15:20
- 14:53
- 15:18
- 14:37
- 14:32
Sıradaki Haber
Tamire verdiği aracının yerini unuttu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz