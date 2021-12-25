Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 21:22Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da kaçak kazıya suçüstü: 3 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, izinsiz kazı yapan 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Cendere Mahallesi Eski Değirmen mevkiinde meydana gelen olayda, bölgede kazma ve küreklerle görülen 3 kişi, jandarma ekiplerinin devriyesi sırasında tespit edilerek suçüstü yakalandı.
Kazı yaptıkları anlaşılan 3 kişi gözaltına alınırken, yanlarında getirdikleri 2 el dedektörüne de el konuldu.
Şüpheliler hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçak Kazı Ankara
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