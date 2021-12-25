Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 23:19Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Taşla girdiği hastaneyi savaş alanına çevirdi
İstanbul'da bir kişi elindeki taşla hastaneyi savaş alanına çevirdi. Eşyalara ve park halindeki 9 araca zarar verdi.
Olay, Sultangazi'de bulunan özel hastanede yaşandı. İddiaya göre, ısınmak için hastaneye girmek isteyen Oğuzcan Y.'ye güvenlik görevlileri izin vermedi.
Bunun üzerine eline aldığı büyük bir taşla hastane kapısından içeri giren Oğuzcan Y., dehşet saçtı.
Çalışanları tehdit eden, masa, sandalye, bilgisayar ne varsa dağıtan Oğuzcan Y. çıkarken de park halindeki 9 araca hasar verdi.
Dehşet saçan şüpheli tutuklandı
Hastaneden telefon da çaldığı belirtilen Oğuzcan Y., Esentepe Mahallesi'nde yakalandı.
Oğuzcan Y., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
Etiketler: Sağlık Çalışanları
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