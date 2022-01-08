Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 06:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da metruk kulübede çıkan yangında 1 kişi öldü
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde metruk bir kulübede çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Davutkadı Mahallesi'ndeki bir kulübede belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kısa sürede yangını söndüren ekipler, içeride bir kişinin bulunduğunu tespit etti.
60 yaşındaki Sabahattin Tanyeli'ye ait olduğu belirlenen cenaze, incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Yangının sigara izmaritinden çıktığı iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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