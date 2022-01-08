Davutkadı Mahallesi'ndeki bir kulübede belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kısa sürede yangını söndüren ekipler, içeride bir kişinin bulunduğunu tespit etti.

60 yaşındaki Sabahattin Tanyeli'ye ait olduğu belirlenen cenaze, incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Yangının sigara izmaritinden çıktığı iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.