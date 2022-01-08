Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 06:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Şanlıurfa'da okulun bahçe kapısını çaldılar
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki kişi akşam saatlerinde bir ilkokulun kapısını çaldı. O anlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Siverek ilçesindeki Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu'na gidenler bahçe kapısının yerinde olmadığını fark etti. Durum polise bildirildi.
Ekipler, okulun ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kapıyı gece saatlerinde okula giden 2 şüphelinin söküp çaldığı tespit edildi.
Hırsızların demir kapıyı söküp taşıdığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Kapının bir hurdacıya satıldığı ihbarı yapıldı. Okulun kapısı hurdacıdan alınarak tekrar yerine takıldı.
Polis ekipleri, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
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