Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 06:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivas'ta otobüs ile kamyonet çarpıştı: 2 ölü, 19 yaralı
[Fotoğraf: AA ]
Sivas’ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Gaziantep'ten Trabzon'a giden yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolu Kemreli köyü yakınlarında kamyonetle çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre, kamyonette bulunan 2 kişi yaşamını yitirdi, şarampole devrilen otobüsteki 19 kişi yaralandı.
İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3'ü Sivas'a sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Sivas
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