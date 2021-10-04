İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Görükle Mahallesi'nde 16 AGA 116 plakalı otomobilin ara sokaklarda drift yaparak çevreyi rahatsız ettiği yönünde ihbar aldı.

Bölgeye gelen polis ekiplerinin "dur" ikazlarına uymayan sürücü, aracıyla ara sokaklardan kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Polis ekipleri ile otomobil sürücüsü arasında yaklaşık 25 kilometre kovalamaca yaşandı.

Otomobil, Osmangazi ilçesi Oulu Caddesi'nde polis aracına ve refüje çarpınca durduruldu. 26 yaşındaki Bedirhan K. olduğu belirlenen sürücünün 2.05 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Bedirhan K. ile araçtaki Alper K, Ramazan D. ve Yasin B, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.