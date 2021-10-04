Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 07:12Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Haftanın ilk iş gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı.
İstanbul’da işe gitmek isteyen sürücüler ve öğrenci servisleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yer yer durma noktasına geldi.
Köprüye bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.00 itibarıyla yüzde 50 olarak ölçüldü.
Etiketler: İstanbul Trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
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