İstanbul’da işe gitmek isteyen sürücüler ve öğrenci servisleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Trafik yer yer durma noktasına geldi.

Köprüye bağlanan ara yollarda da sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. İBB trafik verilerine göre ise yoğunluk saat 07.00 itibarıyla yüzde 50 olarak ölçüldü.