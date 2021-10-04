Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 01:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da çalıntı panelvanda yangın
Küçükçekmece'de park halindeki panelvan tipi minibüste çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Atatürk Mahallesi Sanayi Caddesi'nde park halindeki 34 BK 1352 plakalı panelvan, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından aracın çalıntı olduğu belirlendi.
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