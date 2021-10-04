Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 00:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da uyuşturucu çetesi çökertildi
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik 3 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 3 zanlı yakalandı, 5 kilo uyuşturucu madde ile 100 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Uyuşturucu hapları ilaç kutularının içine koydular, buzdolabında yemeklerin arasında sakladılar yine de polisten gizleyemediler.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri, Ankara'da zehir tacirlerine göz açtırmadı.
Emniyet ekipleri, uyuşturucu çetesini 1 hafta önce tespit etti. Fiziki takip sonucu çetenin kullandığı 3 ayrı adres belirlendi. Şafak operasyonu ile harekete geçildi.
Adreslerde yapılan aramalarda; 5 kilo uyuşturucu madde, yaklaşık 100 uyuşturucu hap, paketleme araçları ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Operasyonda çete üyesi 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Ankara Narkotik
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