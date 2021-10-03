Haber Giriş: 3 Ekim 2021 Pazar 23:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Metro İstanbul'da seferler aksadı
[Fotoğraf: AA]
Demirkapı Metro İstasyonu’nda arızalanan tren nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.
Mescid-i Selam yönünden Edirnekapı yönüne ilerleyen tren, Demirkapı Metro İstasyonu’nda arızalandı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye teknik ekip yönlendirilirken arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.
Metro İstanbul, Twitter hesabından, "Seferlerimiz Bosna Çukurçeşme istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır.." duyurusu yapıldı.
Etiketler: İstanbul
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