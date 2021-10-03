Haber Giriş: 3 Ekim 2021 Pazar 23:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeni haftada hava nasıl olacak?
[Fotoğraf: AA]
Yeni haftada yurt genelinde sıcaklık mevsim normallerinin altında olacak. Kuzey kesimlerde yağış görülecek. Salı gecesi kuzey bölgelerdeki yüksek kesimlerde karla karışık yağmur beklentisi var.
Ekim ayının ilk haftasında hava sıcaklığı düşecek. Mevsim normallerinin altına inecek. Kuzey kesimlerde ise yağış görülecek.
Salı gece saatlerinde yurdun kuzeyinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.
İstanbul'da hafta boyu hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Başkent Ankara için bu hafta yağış beklentisi yok. İzmir'de az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Sıcaklık 26-27 derece civarında seyredecek.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Sağanak Hava Sıcaklıkları
Sıradaki Haber
Antalya'da tarihi eser operasyonu: 2 altın heykel ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz