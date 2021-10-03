Ekim ayının ilk haftasında hava sıcaklığı düşecek. Mevsim normallerinin altına inecek. Kuzey kesimlerde ise yağış görülecek.

Salı gece saatlerinde yurdun kuzeyinde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.

İstanbul'da hafta boyu hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Başkent Ankara için bu hafta yağış beklentisi yok. İzmir'de az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Sıcaklık 26-27 derece civarında seyredecek.