Kuzuculu Mahallesi'nde ormandan toplanan mantarlardan yiyen Sultan D., Fatma K., İsmet K., Ayşe A., Remzi A. ve Selim Ö. bir süre sonra rahatsızlandı.

Kendi imkanlarıyla Dörtyol Devlet Hastanesine giden 6 kişiden Sultan D. ve Fatma K. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne, İsmet K. ile Ayşe A. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi.