Kaza, Trabzon'un Yomra ilçesinde Kömürcüler mevkii Özdil yolunda meydana geldi.

İlçe merkezine giden Bekir Boran idaresindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp, dereye düştü.

Kazada araçtaki sürücü ile yanındaki Ekrem Ünver, akıntıya kapılarak kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye, sahil güvenlik, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Otomobil çekici ile dereden alındı, kaybolan iki kişiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı. Dalgıç ekiplerin de destek verdiği arama sonucunda iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler, araçta başka kişilerin de olabileceği ihtimali üzerine çalışmalarını sürdürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.