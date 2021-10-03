Haber Giriş: 3 Ekim 2021 Pazar 15:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yanan alanlar yeşermeye başladı
Adana'nın Kozan ilçesinde yanan ormanlık alanlar yeniden canlanmaya başladı. Alevlere teslim olan alanlarda başlatılan "Ekolojik Kurtarma ve Ekolojik Rehabilitasyon Çalışması" sonuç verdi. Yangınla kül olan alanlar yeşermeye başladı.
Adana'nın Kozan ilçesinde 2 yılda çıkan yangınlar ormanlara büyük zarar verdi.
Harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri Kuyubeli ve Kızlarsekisi mevkiinde çalışma yaptı.
Yanan alanlara tohum atıldı, fidanlar dikildi. Bölgedeki "Ekolojik Kurtarma ve Ekolojik Rehabilitasyon Çalışması" sonuç verdi.
Küle dönen ormanlık alanda ağaçlar yeniden filizlenmeye başladı. Bölgede çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: Adana Orman Yangını
Sıradaki Haber
Balkondaki ay ve yıldızı kesilmiş bayrağı itfaiye indirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz