Haber Giriş: 3 Ekim 2021 Pazar 14:17Son Güncelleme: Kaynak: DHA
20 aylık bebek koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Batman'da annesi ile koronavirüse yakalanan 20 aylık Betül Ayla Acar, 18 gündür tedavi gördüğü hastanede, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Batman’da öğretmenlik yapan Fatma Acar, 20 aylık kızı Betül Ayla Acar ile birlikte koronavirüse yakalandı.
Anne Acar hastalığı yenerken, kızı Betül Ayla ise 18 gün önce Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
10 gün önce de durumu ağırlaşan ve entübe edilen Betül Ayla Acar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Betül Ayla'nın cenazesi gözyaşlarıyla Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Etiketler: Batman Koronavirüs
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