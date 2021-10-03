Kaza Malatya-Elazığ kara yolu Kale ilçesi Izollu mevkiinde meydana geldi.

Kazada Elazığ istikametinden Malatya istikametine seyretmekte olan aracın karşı şeride geçmesi sonucunda araçlara çarpması sonucunda 3 araç kaza yaptı.

Kazada Diyarbakır’da görevli polis memuru Abdusselam Ekici, Selami Çeçen ve kimliği tespit edilemeyen bir kadın olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 5 kişi Malatya’daki hastanelere kaldırıldı.