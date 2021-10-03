Haber Giriş: 3 Ekim 2021 Pazar 13:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Malatya'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 5 yaralı
Malatya’da bir aracın karşı şeride geçmesi sonucu 3 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre; 1’i polis 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza Malatya-Elazığ kara yolu Kale ilçesi Izollu mevkiinde meydana geldi.
Kazada Elazığ istikametinden Malatya istikametine seyretmekte olan aracın karşı şeride geçmesi sonucunda araçlara çarpması sonucunda 3 araç kaza yaptı.
Kazada Diyarbakır’da görevli polis memuru Abdusselam Ekici, Selami Çeçen ve kimliği tespit edilemeyen bir kadın olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan 5 kişi Malatya’daki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Elazığ Malatya Trafik Kazası
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