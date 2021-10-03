Haber Giriş: 3 Ekim 2021 Pazar 12:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İskenderun Körfezi'nde dev hortum
Hatay'ın İskenderun körfezinde siyah bulut tonlarında dev hortum görüldü. Hortum vatandaşların kameralarına yansıdı.
Hatay'daki İskenderun körfezinde siyah bulut tonlarında dev hortum heyecanla izlendi.
Hortum, kentin bir çok farklı açısından cep telefonları kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, dev hortumun, İskenderun Payas ilçeleri arasında denizden karaya ilerlediği ve daha sonra etkisini kaybettiği görülüyor.
Etiketler: Hatay
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