Haber Giriş: 3 Ekim 2021 Pazar 11:54Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Adıyaman'da 78 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde durdurulan kamyonun kasasından Afganistan ve Pakistan uyruklu 78 kaçak göçmen çıktı.
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan kamyonetin kasasında 78 düzensiz göçmen tespit edildi.
İşlemleri tamamlanan 78 göçmen Kahta Belediyesine ait otobüs ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne getirildi.
Öte yandan, polis ekipleri, gece saatlerinde yakalanan 78 göçmene yiyecek ve içecek ikram etti.
Düzensiz göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Adıyaman Düzensiz Göçmenler
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