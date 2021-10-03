Haber Giriş: 3 Ekim 2021 Pazar 12:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Müftülüklerde 38 bin resmi nikah kıyıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, son 4 yılda il ve ilçe müftülükleri tarafından 38 bin 53 resmi nikah kıyıldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, evlendirme işlemlerinin kolaylaştırılması ve bürokrasinin azaltılması için müftülüklere verilen resmi nikah kıyma yetkisi vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.
Uygulamanın başladığı günden bugüne kadar toplam 38 bin 53 resmi nikah müftülüklerce kıyıldı.
İl ve ilçe müftülüklerinde en çok nikah akdi yapılan il Diyarbakır oldu. Diyarbakır'da 3 bin 547 çiftin nikah akdi gerçekleştirildi.
Diyarbakır'ı sırasıyla 3 bin 258 ile İstanbul, 1855 ile Ankara, 1720 ile Konya, 1402 ile Van, 1249 ile Mardin ve 1074 ile Kahramanmaraş takip etti.
Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı İçişleri Bakanlığı
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