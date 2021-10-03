Haber Giriş: 3 Ekim 2021 Pazar 15:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de yaralı halde bulanan caretta caretta tedaviye alındı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaralı halde bulunan caretta caretta korumaya alındı.
İzmir Narlıdere açıklarında, denizde yaralı bir caretta caretta olduğu ihbarı üzerine bölgeye İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma ekibi sevk edildi.
Kurtarma ağı ile bota çıkarılan yaralı kaplumbağa, tedavi için Sasalı'daki İzmir Doğal Yaşam Parkı'na götürüldü.
Caretta carettanın, buradaki müdahalenin ardından Muğla'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderileceği öğrenildi.
Etiketler: Caretta Caretta İzmir
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