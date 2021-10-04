Haber Giriş: 4 Ekim 2021 Pazartesi 01:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Seydişehir ilçesindeki bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
H.B. ile aralarında husumet bulunan M.A.D ve E.D. kardeşler, Yeni Oto Sanayi'nde tartıştı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.A.D ve E.D. bıçakla yaralandı. Yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan M.A.D buradaki müdahalenin ardında Konya'ya sevk edildi.
Şüpheli H.B. olaydan kısa süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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