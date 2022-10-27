Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 07:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da alışveriş merkezinde silahlı kavga
[Fotograf: AA]
Bursa'da, bir alışveriş merkezinin eğlence mekanlarının bulunduğu bölümünde silahlı kavga yaşandı. Paniğe neden olan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Cumhuriyet Mahallesi Nilüfer Hatun Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence mekanlarının bulunduğu bölümünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup, birbirlerine pompalı tüfek ve tabancalarla ateş etti.
Eğlence mekanında bulunan kişiler, masa ve sandalyeleri kendilerine siper ederek korunmaya çalıştı, bazı vatandaşlar da panikle olay yerinden kaçtı.
İki grup birbirine ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Kimsenin yaralanmadığı olayda ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma Bursa
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