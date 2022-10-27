Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 06:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli
[Temsili fotoğraf: AA (Arşiv)]
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği iki yönlü olarak askıya alındı.
İstanbul Boğazı'nda Aşiyan ile İstinye arasındaki görüş mesafesinin yarım milin altında olduğu rapor edildi.
Gemi trafiği, saat 04.35 itibarıyla iki yönlü olarak askıya alındı.
Trafik 09.00 itibarıyla açıldı.
Etiketler: Gemi İstanbul Boğazı
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