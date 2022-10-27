Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 04:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara'da taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: İHA]
Ankara’nın Çankaya ilçesinde taksi ile otomobil çarpıştı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Ziya Gökalp Caddesi'nde, dün saat 23.30 sıralarında kaza meydana geldi.
Sürücüsü henüz tespit edilemeyen ticari taksi ile aynı cadde üzerinde seyreden U.C.G. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ticari taksi şoförü ile içindeki yolcu S.G.'yi ve otomobil şoförü olan U.C.G.’yi, yaptıkları ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk etti.
Cadde kısa süreliğine trafiğe kapatılırken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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