Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 00:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da zincirleme kaza trafiği aksattı
[Fotograf: AA]
Sancaktepe'de yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu
TEM Otoyolu'nda Ankara yönüne giden yolcu otobüsü, Çamlıca Gişeler mevkisinde, Ferhat K'nin kullandığı otomobile, otomobil de önünde seyreden kamyonete çarptı.
Kazada otobüs şoförü araçta sıkışarak ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan otobüs şoförü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otobüsteki yolcular, gelen başka bir araca alındı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu. Trafik akışı, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Etiketler: İstanbul Trafik Trafik Kazası
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