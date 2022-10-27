Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 02:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
29 Ekim'de ücretsiz ulaşım
[Fotograf: AA]
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle üç büyük şehirde bazı toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı'nda, Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz olarak faydalanacak.
Karar, 29 Ekim Cumhuriyeti Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında alındı.
Ücretsiz tren seferi uygulaması 29 Ekim cumartesi günü saat 00:00 itibarıyla başlayacak ve 24:00'e kadar devam edecek.
Etiketler: Resmi Gazete Ulaşım
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