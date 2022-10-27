Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 06:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: Arşiv]
Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde başlayacak kuvvetli yağışın cuma günü etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, sel, su baskını, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinden itibaren Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.
Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışlar, yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
Açıklamada, kuvvetli yağışlarla yaşanabilecek sel, su baskını, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği duyurdu.
Etiketler: Artvin Hava Durumu Meteoroloji Rize
Son Haberler
- 06:31
- 06:30
- 05:24
- 05:06
- 04:20
Sıradaki Haber
Ankara'da taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz