Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 06:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyoğlu’nda yangın: 5 binaya sıçradı
[Fotograf: DHA]
İstanbul Beyoğlu’nda bir binada başladıktan sonra 5 binaya daha sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Firuzağa Mahallesi Hüseyinağa Bahçe Sokak’taki 3 katlı bir binada sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa süre içerisinde çevredeki 5 binaya daha sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Emniyet ekipleri olay bölgesinde güvenlik önlemi alırken, çevre ilçelerden olay yerine sevk edilen itfaiye görevlileri yangını söndürmek için çalışma başlattı.
İtfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.
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