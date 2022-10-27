Firuzağa Mahallesi Hüseyinağa Bahçe Sokak’taki 3 katlı bir binada sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa süre içerisinde çevredeki 5 binaya daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Emniyet ekipleri olay bölgesinde güvenlik önlemi alırken, çevre ilçelerden olay yerine sevk edilen itfaiye görevlileri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.