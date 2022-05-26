Haber Giriş: 26 Mayıs 2022 Perşembe 00:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da ağıl yangını: 100'den fazla tavuk telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir ağılda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken çok sayıda tavuk ve civciv telef oldu.
Gedelek Mahallesi'nde Hamit Çakmak'a ait ağılda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 100'den fazla tavuk ve çok sayıda civciv telef oldu. Ağılda bulunan 7 büyükbaş hayvan ise son anda kurtarıldı.
İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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