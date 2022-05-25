Artvin'de karlar eridi, akarsular, barajları yoğun bir şekilde doldurmaya başladı.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, kışın yağan karın eriyerek barajlara önemli ölçüde su desteği sağladığını söyledi.

Geçen yıl yüzde 30'u dolan Deriner Barajı bu yıl yüzde 70'i geçti

Deriner Barajı'nda kritik seviyedeki su miktarının hızla artarak yüzde 70'leri aştığını belirten Tüfekçioğlu şunları söyledi:

"Vadideki en önemli barajlardan Deriner'e baktığımız zaman geçen yıl yüzde 30 civarında bir doluluk varken, bu yıl doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 71'lere ulaşmış, muhtemelen 20 gün içinde de doluluk oranı yüzde 80'lere 90'lara yaklaşacak gözüküyor."

Borçka Baraj Gölü de yüzde 100'e yaklaştı

Artvin'deki en önemli barajlardan Borkça Baraj Göleti'ndeki doluluk oranı 2021 yılı mayıs ayında yüzde 60'lar civarındaydı. Bu yıl Borçka Baraj Gölü de tamamen doldu.

Tüfekçioğlu, barajların bu yıl yüzleri güldürdüğünü aktararak, "Geçen yıla göre Borçka Barajı'na baktığımız zaman yüzde 60 civarında bir doluluk varken, mayıs ayında bu yıl bu doluluk yüzde 95'e yüzde 100'e yaklaşmış durumda" dedi.

Dolan barajlarla birlikte Türkiye'nin elektrik üretimine önemli katkı sağlayan hidroelektrik santralleri de tam kapasite çalışmaya başladı.