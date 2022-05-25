Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 21:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kendisine 'limon tuzu' satan uyuşturucu satıcısından şikayetçi oldu
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'nın Gemlik ilçesinde bir kişi, kendisine uyuşturucu temin eden şüpheli tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu.
Polis merkezine başvuran H.Ç, internetten mesajlaştığı Ç.K.Y. ile uyuşturucu madde satın almak üzere anlaştığını öne sürdü.
H.Ç, kendisine uyuşturucu madde yerine limon tuzu verdiğini ve dolandırıldığını iddia ederek Ç.K.Y'den şikayetçi oldu.
H.Ç'ye "uyuşturucu kullanmak"tan işlem yapıldığı, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler: Bursa Uyuşturucu
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