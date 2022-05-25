Polis merkezine başvuran H.Ç, internetten mesajlaştığı Ç.K.Y. ile uyuşturucu madde satın almak üzere anlaştığını öne sürdü.

H.Ç, kendisine uyuşturucu madde yerine limon tuzu verdiğini ve dolandırıldığını iddia ederek Ç.K.Y'den şikayetçi oldu.

H.Ç'ye "uyuşturucu kullanmak"tan işlem yapıldığı, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.