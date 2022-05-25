Eserler restore edildi, tarihi binada bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Ankara Etnografya Müzesi 28 Mayıs'tan itibaren yenilenen yüzü ile kapılarını açacak.

Ankara Röleve ve Anıtlar Müdürü Cennet Ceylan, "Öncelikle binanın tüm cephelerinin zaman içerisinde kirlendiğini tespit etmiştik. Bu doğrultuda mekanik ve kimyasal yöntemlerle temizlik çalışmaları yaptık, bunun dışında taş yüzeylerle ilgili sağlamlaştırma derz açma ve kapama işlemlerini yaptık" dedi.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Teşhir alanları yenilendi

Etnografya Müzesi, 20 yılın ardından modern bir bakış açısı ile yenilendi.

Müzenin teşhir düzeninde teknolojik imkanlar da kullanıldı.

Ceylan konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Mozole bölümünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hepimizin zihninde yer eden fikirleri düşünceleri ve bize bıraktıklarını içeren bir video maping gösterisi hazırladık. İleri yapım teknikleri hazırlanarak kullanılan bu video maping gösterisi günün belli saatlerinde ziyaretçileri bekliyor olacak, ahşap eserler salonunda 2 tane interaktif canlandırmada ziyaretçileri bekliyor olacak."

Müze 28 Mayıs'ta ziyarete açılacak

Müze, 28 Mayıs-12 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Başkent Kültür Yolu Festivali'ndeki çok sayıda etkinliğe de ev sahipliği yapacak.

Haber: Ayşe Nur Gündoğdu

