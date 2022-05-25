Hastanenin mamografi bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine hastaneye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangında bir cihazın hasar gördüğü öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.