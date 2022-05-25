Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 20:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yangın
[Fotoğraf: İHA]
İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.
Hastanenin mamografi bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine hastaneye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.
Yangında bir cihazın hasar gördüğü öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: İzmir Ege Üniversitesi Yangın İtfaiye
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