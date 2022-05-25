Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 23:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Havalandırma boşluğuna sıkışan kedileri kurtarmak için duvar deldiler
Kırıkkale'de apartman boşluğunda sıkışan 3 yavru kedi duvara delik açılarak kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.
Kırıkkale'nin Kaletepe Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın havalandırma boşluğunda kedi sesi duyan apartman sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, kedilerin havalandırma boşluğuna sıkıştığını belirledi.
Kedilere ulaşamayan ekipler, apartmandaki dairelerden birinden delik açtı. Delikten uzanan bir itfaiye eri, 3 yavruyu sıkıştığı yerden kurtardı.
Sağlıklı oldukları görünen yavru kediler beslendikten sonra salıverildi. O anlar ise kameraya yansıdı.
Etiketler: Kırıkkale
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