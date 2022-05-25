İklim elçileri Salda Gölü'ndeydi.

Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde eğitim gören iklim elçisi 25 öğrenci ile akademisyenler gölde araştırma ve incelemelerde bulundu.

Salda Gölü çevresindeki çalışmaları yakınından takip etmek için üniversite öğrencileri, plajlarda incelemeler yaparak bilgiler aldı.

[Fotoğraf: AA]

İddiaları yerinde gözlemlediler

Sosyal medyada gölün bazı noktalarında su çekilmesi yaşandığı ve bataklık alanlar oluştuğu iddia edilmişti. O bölgeler görüntülendi.

Ankara Üniversitesi Ekoloji ve Çevre Biyolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Latif Kurt, "Bunun kirlilikle bir alakası yok, tamamen doğal bir süreç. Polen taşımı esnasında polenin göl yüzüne çökmesi ki bunu sadece Salda'da değil, gölde, deniz kenarlarında polenlerle kaplandığını görüyoruz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Öğrenciler kirlilik olduğu iddia edilen yerlerde inceleme yaptı.

Salda Gölü'ne ziyaretçi sınırlaması

Salda Gölü'ne ziyaretçi sınırı getirilmişti. Ziyaretçi sayısı aşıldığında alana ziyaretçi kabul edilmeyecek. Alana alınmayan ziyaretçiler Salda Gölü'nü seyir terasından gözlemleyebilecek.

[Fotoğraf: AA]